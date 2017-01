Prefeita divulga atrações da Festa de São Sebastião de Pilõezinhos

A Prefeitura Municipal de Pilõezinhos divulgou a programação da tradicional Festa de São Sebastião. As festividades terão início no dia 11 de janeiro e se estenderão até o dia 20.

Apesar de ter recebido a Prefeitura em condições financeiramente desfavoráveis, a atual administração decidiu realizar a Festa de São Sebastião com atrações musicais de acordo com as tradições do povo do município.

“Não encontramos a prefeitura como desejaríamos encontrar, pois como toda a população do município bem sabe, a gestão passada deixou como herança muitos débitos para ser quitados na nossa gestão. Encontramos o prédio da prefeitura com o fornecimento de energia elétrica suspenso por falta de pagamento, e o débito era de quase 55 mil reais. Os funcionários do município não receberam os salários referente ao mês de dezembro nem o 13º, e tudo isso a nossa gestão irá regularizar. Mas, mesmo apesar das dificuldades que encontramos, fizemos o possível para manter a tradição da festa do nosso padroeiro São Sebastião. Teremos ótimas atrações tanto no palco principal como também no palco do brega. Desde já convido todos de Pilõezinhos e da região para prestigiarem os festejos em comemoração aos 161 anos do padroeiro de nossa cidade” – disse a prefeita Mônica Cristina.

Programação:

Dia 14 – Ramon Schnayder e Edu Lima

Dia 19 – Pedro Chefe e As Poderosas

Dia 20 – Show religioso com a cantora Celione David & Filhos de Davi

De 11 a 19 de janeiro a festa terá atrações todas as noites no Palco do Brega, entre elas Paulo Márcio, Carlos Alexandre Jr., Altomir Nascimento, Nildo Manga, Tércio Luiz, Coninha, Márcio Cuiabá, Fio Sales, Josué & Bianca Albuquerque, Nego Manta, Júnior Marrone, Shyrle Manga, George Victor e muitos outros artistas.