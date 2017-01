Consulta a boletos do IPVA na Paraíba começa a ser exclusivamente online

A consulta aos boletos do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores (IPVA) na Paraíba volta à normalidade nesta segunda-feira (9) e a partir de agora passa a acontecer exclusivamente de forma online. O serviço foi suspeito por uma semana para que o sistema fosse readequado. O Detran e o Secretário de Estado da Receita decidiram encerrar o envio de boletos do im posto direto às residências dos proprietários devido a denúncias de tentativas de golpes com o envio de boletos falsos.

Este ano, o calendário de pagamento do IPVA vai ser ampliado. Agora, os dez números finais de placas serão distribuídos ao longo dos dez primeiros meses do ano para efeito de pagamento do tributo. Veja a tabela com os novos prazos de pagamento do imposto.

Confira a tabela para consulta do valor do IPVA 2017 de todos os modelos e anos de veículos.

De acordo com o novo calendário, cada final de placa vai corresponder a um mês do vencimento na opção de pagamento da cota única com desconto de 10% à vista ou então de janeiro a dezembro para aquele que optar pela cota única sem o desconto de 10%.

Consulta apenas online

Com o fim do serviço de entrega às residências, os contribuintes deverão, agora, emitir os boletos do IPVA e do licenciamento dos veículos somente nos portais da Receita Estadual e do Detran-PB para realizar o pagamento do tributo. Outra opção para o contribuinte será emitir esses boletos nas repartições fiscais (Recebedoria de Renda e Coletorias) ou nas unidades do Detran-PB do Estado.

Caso os proprietários de veículos recebam algum boleto físico em sua residência ou e-mail sobre cobranças de boleto do IPVA e do licenciamento, o contribuinte deve considerá-las como falsas ou como uma tentativa de golpe, pois a SER e o Detran-PB já cancelaram o serviço de entrega ou de cobrança do tributo por esses meios.

Para saber a situação do veículo ou de débito de IPVA, o contribuinte deve sempre consultar os portais do Detran-PB ou Receita Estadual. Para tanto, basta informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) e a placa do veículo.

Do G1 PB