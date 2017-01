A Sorveteria Nestlé recebeu recentemente no início de 2017 o certificado de Primeiro lugar no segmento de sorveteria em Guarabira. A pesquisa foi realizada pela SENSUS Pesquisas e Publicidade. a pesquisa foi realizada no mês de Maio de 2016. Confira na imagem abaixo o certificado.

A Sorveteria Nestlé fica localizada na Rua Osório de Aquino, 4, Centro, Guarabira, PB.

Do brejo.com