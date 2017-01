Cesta básica pode variar até R$ 126 em João Pessoa, segundo o Procon

O preço da cesta básica em João Pessoa apresentou uma diferença de R$ 126,57 conforme levantamento comparativo realizado pelo setor de Pesquisa e Estatística da Autarquia de Proteção e Defesa do Consumidor do Estado da Paraíba (Procon-PB). O ógão realizou a pesquisa em nove supermercados da capital e constatou que o preço das carnes foi o que mais influenciou na variação de preços da cesta entre os estabelecimentos.

A pesquisa foi realizada na última quarta-feira (11) e o menor preço encontrado da cesta básica completa foi de R$ 242, 53 no supermercado Todo Dia, nos Bancários. Já o maior valor da cesta foi encontrado no supermercado Pão de Açúcar, em Miramar, por R$ 369,11. Essa diferença de R$ 126,57, segundo o Procon-PB uma variação de 52,19%.

O Procon Paraíba comparou 13 itens escolhidos de acordo com a lista de alimentos para a cesta básica no estado, elaborada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Os alimentos que mais contribuíram com essa diferença de preços foram as carnes, mas o feijão carioca também apresentou variação de R$ 5,99 até R$ 13,99. Já o quilo de tomate registrou variação em torno de 181,85% com preços entre R$ 2,48 até 6,99.

A banana Pacovan apresentou variação de 152,25%, numa diferença em R$ 2,71 com preços variando entre R$ 1,78 até R$ 4,49 e a batata doce em 101,01%, com diferença de R$ 3,01 (R$ 2,98 até R$ 5,99).

Do G1 PB