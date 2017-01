Bruno e Marrone e Aviões do Forró serão as principais atrações da Festa da Luz em Guarabira

A Prefeitura de Guarabira já definiu a programação da tradicional Festa de Nossa Senhora da Luz, que acontece no Parque do Poeta Ronaldo Cunha Lima, e vai custar R$ 580 mil aos cofres guarabirenses. Entre as atrações principais contratadas pelo prefeito Zenóbio Toscano (PSDB), estão Aviões do Forró e a dupla sertaneja Bruno e Marrone.

Somente o cachê da dupla sertaneja “Bruno e Marrone” vai custar R$ 220 mil para os cofres da prefeitura. A atração vai se apresentar no dia 29 de Janeiro.

Já a banda “Aviões do Forró” deverá se apresentar na Festa de Nossa Senhora da Luz no dia 01 de fevereiro, pelo valor de R$ 170 mil.

As demais atrações que complementam a programação: o cantor Gabriel Diniz, que se apresenta no dia 30 de Janeiro, contratado por R$ 75 mil; a banda “Jonas Esticado”, que se apresenta no dia 01 de fevereiro, pelo valor de R$ 40 mil; a banda “Márcia Fellipe & Forró da Curtição”, prevista para o dia 31 de Janeiro, com um cachê de R$ 75 mil.

A dotação para realização do evento é da Secretaria de Cultura e Turismo, destinada a “manter atividades de incentivo a atividades artísticas e culturais”. Os contratos foram firmados com dispensa de licitação.

Serão cinco noites de festa. A Prefeitura de Guarabira já começou a organizar os barraqueiros que desejam comercializar produtos na Festa da Luz. Será feito o cadastramento e credenciamento dos vendedores.

É esperada a presença de pouco mais de 150 ambulantes, com base nos dados levantados em edições anteriores da Festa da Luz.

