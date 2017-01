Começa a montagem da estrutura física da 19ª Consciência Cristã

No que tange à estrutura física, os preparativos visando ao 19º Encontro para a Consciência Cristã já começaram, quer acontecerá de 23 a 28 de fevereiro no Complexo do Parque do Povo, em Campina Grande (PB). A armação começou na manhã desta segunda-feira (16/01), com previsão de término para o dia 18 de fevereiro, cinco dias antes da abertura do encontro.

A parte inicial dos trabalhos está concentrada na parte superior do Parque do Povo, onde está sendo preparado o Tabernáculo (tenda principal), local das grandes concentrações matinais e noturnas do encontro, cuja capacidade é para cerca de 10 mil pessoas sentadas, segundo o coordenador geral do Encontro Para a Consciência Cristã, Euder Faber Guedes Ferreira.

Segundo a equipe responsável pela montagem da estrutura, a previsão é de que os trabalhos sejam intensos durante os primeiros 20 dias, para que sejam iniciados os trabalhos na Pirâmide e na parte inferior do Parque do Povo. Nesses locais, serão erguidas outras estruturas a serem usadas no evento, como a Feira do Livro da Consciência Cristã (FELICC), os Pavilhões da Juventude e Kids e o Restaurante Maná.

PROGRAMAÇÃO

Em conformidade com a coordenação geral do 19º Encontro Para a Consciência Cristã fora inserida na programação a realização de 17 plenárias, um painel de debates e 20 eventos paralelos. O evento contará com a participação de 36 palestrantes, entre eles o canadense radicado nos Estados Unidos, D. A. Carson, que virá pela primeira vez ao Nordeste brasileiro.

Além de Carson, o evento contará com Augustus Nicodemus – IPB/GO, Hernandes Dias Lopes – IPB/ES, Paulo Junior – IAC/SP, Heber Carlos de Campos – (IPB/SP), Hermisten Maia – (IPB/SP) Franklin Ferreira – (IB/SP), Maurício Zágari – (ICNV/RJ), Jailson Santos – (IPB/SP), Wilson Porte Jr. – (IB/SP), Leandro Lima – (IPB/SP), Renato Vargens – (ICA/RJ), Aurivan Marinho – (IC/PE), José Bernardo – (AMME/SP), Ciro Sanches Zibordi – (AD/RJ), Joaquim de Andrade – (CREIA/SP), Orebe Quaresma – (IPB/RJ), Jorge Noda – (ILEST/PB), Pr. Vilson Scholz – SBB; Pr. Marcos Gladstone – SBB; Pr. Paulo Teixeira – SBB; Simone Quaresma – (IPB/RJ), Adauto Lourenço – (IPB/SP), Norma Braga – (IPB/RN), Gaspar de Souza – (IPB/PE), José Mário – (IPB/PB), Calvino Rocha – (IPB/PB), Davi Charles – (IPB/SP), Mauro Meister – (IPB/SP), Durvalina Barreto Bezerra – (BETEL/SP), Bárbara Burns – (JUVEP/PB), Cláudio Rufino – (AD/RJ) e Brenno Barros Douettes (IB/PR), entre outros.

A VINACC informa que a entrada em qualquer ambiente da 19ª Consciência Cristã é grátis. Contudo, para participar dos eventos paralelos é necessário que se faça uma inscrição pelo site www.conscienciacrista.org.br para controle de lotação nos locais de palestras.

Por Gomes Silva / VINACC