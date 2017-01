Municípios do Brejo vão passar pelo recadastramento biométrico

A quinta e última etapa do recadastramento biométrico será feito nesta quinta-feira (19) e deve atender 102 municípios paraibanos. A informação foi repassada pelo Tribunal Regional Eleitoral, que espera ter atingido mais de um milhão de eleitores em todo o estado ao fim do processo.

Nas primeiras quatro etapas do recadastramento biométrico, segundo dados do Tribunal, 121 municípios – envolvendo 41 zonas eleitorais – já foram atendidos. O número corresponde a 54% das cidades na Paraíba.

Na tarde dessa segunda-feira (16), a presidente do órgão, desembargadora Maria das Graças Morais e o vice-presidente, desembargador Romero Marcelo da Fonseca reuniram vários representantes se setores diretamente envolvidos com o recadastramento biométrico. No encontro foram debatidos os fatores que possibilitam o êxito no cadastramento dos eleitores, como equipamentos e divulgação.

Confira abaixo a lista de cidades que serão atendidas:

Água Branca, Alagoa Grande, Alagoinha, Alhandra, Arara, Araruna, Areial, Aroeiras, Baía da Traição, Baraúna, Barra de Santa Rosa, Belém, Belém Do Brejo do Cruz, Bernardino Batista, Bom Jesus, Bom Sucesso, Bonito De Santa Fé, Brejo Do Cruz, Brejo Dos Santos, Caaporã, Cachoeira Dos Índios, Cacimba de Dentro, Cajazeiras, Caldas Brandão, Carrapateira, Casserengue, Catolé do Rocha, Conceição, Condado, Conde, Coremas, Cruz do Espírito Santo, Cuité, Damião, Duas Estradas, Fagundes, Frei Martinho, Gado Bravo, Gurinhém, Ibiara, Ingá, Itabaiana, Itatuba, Jericó, Joca Claudino, Juarez Távora, Juripiranga, Juru, Malta, Manaíra, Marcação, Mari, Mato Grosso, Mogeiro, Monte Horebe, Mulungu, Natuba, Nova Floresta, Nova Palmeira, Ouro Velho, Pedra Lavrada, Picuí, Pilar, Pirpirituba, Pitimbu, Pocinhos, Poço Dantas, Poço De José De Moura, Prata, Princesa Isabel, Puxinanã, Queimadas, Riachão, Riachão Do Bacamarte, Riachão Do Poço, Riacho dos Cavalos, Rio Tinto, Salgado de São Félix, Santa Cecília, Santa Helena, Santa Inês, Santana De Mangueira, São Bento, São João Do Rio Do Peixe, São José De Piranhas, São José De Princesa, São José do Brejo do Cruz, São José dos Ramos, São Miguel De Taipu, Sapé, Serra Redonda, Serraria, Sertãozinho, Sobrado, Solânea, Sossêgo, Tacima, Tavares, Triunfo, Uiraúna, Umbuzeiro e Vista Serrana, no período de 2017 a 2018, envolvendo as seguintes Zonas Eleitorais: 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, 8ª, 9ª, 11ª, 12ª, 18ª, 20ª, 24ª, 25ª, 34ª, 36ª, 37ª, 38ª, 39ª 40ª, 41ª, 42ª, 46ª, 47ª, 48ª, 49ª, 50ª, 51ª, 52ª, 53ª, 54ª, 55ª, 59ª, 68ª, 69ª, 73ª, 74ª e 75ª, com prazo previsto para conclusão em março de 2018.

Do Portal25horas