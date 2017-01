Camila destaca importância da Festa da Luz para economia de Guarabira e região

A deputada estadual Camila Toscano (PSDB) destacou, nesta quarta-feira (18), a importância da realização da Festa da Luz para o município de Guarabira e região. O tradicional evento que atrai cerca de 20 mil pessoas por noite, garante, segundo a parlamentar, renda para mais de 200 comerciantes envolvidos direta e indiretamente. A festividade será realizada de 29 de janeiro a 1º de fevereiro.

“A Festa da Luz, além de reafirmar a fé do povo de Guarabira a sua padroeira, também contribui para o desenvolvimento do município. São centenas de turistas que se instalam na cidade durante os quatro dias, levando mais renda e movimentando a economia do comércio local. A Prefeitura sabe da importância desse evento para a cidade e por isso investe na sua realização”, destacou a deputada.

A Festa da Luz é promovida pela Prefeitura Municipal de Guarabira com recursos próprios. Considerada uma das maiores festas do Nordeste, é realizada na Praça de Eventos Poeta Ronaldo Cunha Lima, e foi construída na gestão do prefeito Zenóbio Toscano (PSDB).

“Impossível não me encher de orgulho, impossível não reconhecer o grande administrador que é o prefeito Zenóbio, que, com sua visão de futuro, pensando no bem-estar das pessoas, tirou a festa de dentro da cidade levando-a para o Parque do Poeta”, destacou.

A deputada Camila Toscano fez um convite aos paraibanos para participarem do evento este ano. Segundo ela, a Prefeitura de Guarabira está trabalhando para garantir quatro noites de diversão e segurança para os participantes. “Estão todos convidados a conhecerem a Festa da Luz. Serão muito bem recebidos em Guarabira”, disse.

Camila lembrou ainda que a Prefeitura está realizando o evento porque as contas da estão equilibradas. “O prefeito Zenóbio sempre se preocupou em manter as contas municipais organizadas. O País passa por um momento difícil, mas o Município está em dia com seus funcionários e fornecedores e não poderia deixar de realizar esse tradicional evento que só garante mais emprego e renda para o nosso povo”, afirmou.

Atrações:

Dia 29/01 Amazan, Bruno & Marrone e Luan Estilizado;

Dia 30/01 Edu Lima, Gabriel Diniz e Pedrinho Pegação;

Dia 31/01 Pedro Chefe, Márcia Fellipe e Mara Pavanelly;

Dia 01/02 Aduílio Mendes, Aviões do Forró e Jonas Esticado.

Da Assessoria via PortalMídia.net