Du’Rock Festival: Guarabira se prepara para o maior evento de rock de sua história

Em março, Guarabira sediará o maior festival de rock de sua história. Trata-se do Du’Rock Festival, com duas das maiores bandas do cenário nacional: Korzus e Dead Fish. O evento está marcado para o dia 18 de março no Ginásio do CIEC, onde já ocorreram outras duas edições do gênero.

Entre as atrações confirmadas, a banda paulista Korzus, considerada uma das pioneiras do gênero e liderada pelo vocalista Marcelo Pompeu promete atrair fãs de vários estados do Nordeste, principalmente, porque será a primeira vez que a banda tocará em solo paraibano, como eles mesmos afirmam em sua fanpage. Já a banda Dead Fish, é considerada a maior banda de hard core da atualidade e recentemente gravou um DVD ao vivo no Circo Voador no Rio de Janeiro. Ambas bandas fazem parte do cast list das atrações do Festival, juntamente com as bandas paraibanas Hard Trio, Menthor e N9.

Este ano o evento conta com uma novidade. Todos os ingressos estão sendo vendidos, exclusivamente, pela internet no site da TicketBrasil.

Segundo Clênio Lima, Diretor Administrativo da Natribos Produções, que é a responsável pela a realização do festival, o propósito da empresa é tornar o evento forte para entrar no calendário turístico do estado, transformando Guarabira numa referência para esse tipo de atividade alternativa.

Da Assessoria via Portal25Horas.com.br