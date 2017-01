IFPB vai oferecer 1,2 mil vagas em cursos superiores pelo Sisu 2017

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) anunciou nesta quinta-feira (18) que vai oferecer 1.260 vagas para cursos superiores com ingresso por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) em 2017 nos 10 campi do estado (João Pessoa, Sousa, Campina Grande, Cabedelo, Patos, Princesa Isabel, Monteiro, Cajazeiras, Picuí e Guarabira). O Sisu considera a média obtida no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) pelo candidato.

As notas do Enem foram divulgadas na quarta-feira (18) e estão disponíveis no site do Inep.

Conforme calendário divulgado pelo Ministério da Educação, as inscrições começam a partir do dia 24 e se encerram em 27 de janeiro. Nesta edição 2017.1, serão ofertadas 238.397 vagas em 131 instituições em todo o país. As inscrições são feitas pela internet. De acordo com Ministério da Educação (MEC), cada candidato pode se inscrever em duas opções de curso. Só é possível concorrer com a nota do Enem 2016 e se não tiver zerado a redação.

Os cursos superiores ofertados pelo IFPB são: Engenharia da Computação, Ciências Biológicas, Medicina Veterinária, Educação Física, Química, Agroecologia, Tecnologia em Alimentos, Automação Industrial, Construção de Edifícios, Design de Interiores, Geoprocessamento, Negócios Imobiliários, Redes de Computadores, Sistemas de Telecomunicações, Sistemas para Internet, Administração, Engenharia Elétrica, Matemática, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Engenharia Civil, Física, Telemática, Gestão Comercial, Segurança no Trabalho e Gestão Ambiental.

No Sisu, o IFPB está ofertando somente as vagas dos cursos presenciais, nas três modalidades: bacharelado, tecnólogo e licenciatura. De acordo com o diretor de Ensino Superior do IFPB, Geísio Lima Vieira, a previsão do MEC é que no dia 30 de janeiro seja publicado o resultado da primeira chamada. A previsão é que as matrículas sejam efetuadas nos dias 3, 6 e 7 de fevereiro. De 30 de janeiro a 10 de fevereiro, é o período previsto para aderir à lista de espera, também pela página do Sisu.

Do G1 PB