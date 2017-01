Acidente com moto deixa uma vítima fatal entre Pirpirituba e Belém-PB

Um acidente com vítima fatal aconteceu ontem por volta das 22:00, na rodovia que liga as cidades de Pirpirituba e Belém na região de Guarabira. O nome da vítima fatal não foi possível informar, pois a mesma não portava documentos.

Segundo informações ela residia na cidade de Pirpirituba e estava no bar Brasil, que fica às margens da referida rodovia, quando pediu uma carona a um rapaz que estava saindo do bar em uma motocicleta.

Há poucos metros após saírem do bar, um veículo até o momento não identificado, colidiu na parte de trás da motocicleta e ambos caíram no asfalto e a mulher que estava de carona, foi a óbito no local do ocorrido. Compareceu ao local a guarnição do destacamento de Pirpirituba o qual fez o isolamento da área, até a chegada de uma equipe do IPC.

Do PortalMídia.net