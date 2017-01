Foi inaugurada recentemente a HELP, uma loja de crédito em Guarabira.

A HELP oferece crédito para aposentados, pensionistas e servidores públicos.

Vá e visite a loja: Avenida Dom Pedro II, 388, Centro, Guarabira, PB, Fone: (83) 3271-7934.

A HELP é uma empresa do grupo BMG e a aprovação de crédito passa antes por análise levando em consideração as condições dos produtos e convênios.

Do brejo.com