UEPB abre inscrição nesta segunda para seleção de professor substituto

Começa nesta segunda-feira (23) as inscrições para o processo seletivo para uma vaga de professor substituto na Universidade Estadual da Paraíba (UEPB). O processo é para preenchimento da vaga para professor é para ministrar as disciplinas de Língua Portuguesa II, Estágio Supervisionado I, Leitura e Elaboração de Textos, Pesquisa Aplicada em Língua e Sociolinguística. A jornada prevista é de 40 horas semanais.

Para participar da seleção o docente tem que ter graduação em Letras – Português. As inscrições seguem até a sexta-feira (27). O cadastro deve ser feito das 8h às 13h, na Secretaria do Curso de Letras, localizada na Rua Abelardo Pereira dos Santos, nº 76, no Centro da cidade de Monteiro, no Cariri paraibano.

O processo seletivo será composto por prova didática, de caráter eliminatório e de títulos, de caráter classificatório. Da avaliação do título será analisado do candidato se há graduação e pós-graduação, atividade de magistério ou afins, trabalhos publicados, participação em eventos científicos e outras atividades inerentes as acadêmicas.

A prova está prevista para o dia 2 de fevereiro de 2017, às 9h e o edital completo com mais informações está disponível no site da UEPB. O resultado final da seleção será disponibilizado, impreterivelmente até às 17h do dia 6 de fevereiro de 2017, nas dependências do Campus VI e na página da UEPB na internet.

