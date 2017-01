Sisu 2017 inscreve para mais 15,5 mil vagas em instituições na Paraíba

Começou na madrugada desta terça-feira (24) o prazo para inscrição pelo Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para 15.513 vagasdisponíveis em quatro instituições públicas da Paraíba para o primeiro semestre do ano de 2017. De acordo com o Ministério da Educação, as inscrições seguem até o dia 27 por meio do site do Sisu.

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), com campi em João Pessoa, Areia, Bananeiras, Rinto Tinto e Mamanguape, oferece o maior número de vagas. São 7.790 em 123 cursos de graduação presencial, por meio do Sisu, no período 2017.1.

De acordo com a pró-reitoria de graduação da instituição, Ariane Sá, do total, 3.708 vagas são ofertadas para candidatos da ampla concorrência, 3.901 vagas ofertadas para candidatos cotistas e 181 vagas para pessoas com deficiência. Em comparação com o número oferecido em 2016, o total de 2017 teve um aumento de 90 vagas.

Com 3.318 vagas, a Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) aparece em segundo lugar em relação ao número de vagas. As ofertas são para o período 2017.1 e, de acordo com o reitor da instituição, Rangel Júnior, houve um aumento de 74 vagas em relação ao período de 2016.1. O crescimento é atribuído ao curso de bacharelado em educação física e pequenos acréscimos de outras graduações.

A Universidade Federal de Campina Grande (UFCG) vai oferecer 3.095 vagas para o período de 2017.1. As vagas são distribuídas entre os cursos de graduação dos campi de Campina Grande, Cajazeiras, Cuité, Patos, Pombal, Sousa e Sumé. O número de vagas permanece o mesmo do período anterior, mesmo com a abertura do curso de engenharia civil no município de Pombal.

Já para o Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB), são 1.260 vagas para cursos superiores com ingressos por meio do Sisu em 2017, nos 10 campi do estado (João Pessoa, Sousa, Campina Grande, Cabedelo, Patos, Princesa Isabel, Monteiro, Cajazeiras, Picuí e Guarabira).

