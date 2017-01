Senar abre inscrições para 90 vagas em curso de agronegócio na Paraíba

Estão abertas as inscrições para 90 vagas no curso técnico em Agronegócio nas cidades de João Pessoa, Campina Grande e Alagoa Grande na Paraíba. O curso é gratuito e oferecido pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural da Paraíba (Senar-PB) em parceria com o Ministério da Educação (MEC). As inscrições podem ser feitas pelo portal do Senar até o dia 13 de fevereiro. Os candidatos precisam ter pelo menos o ensino médio completo. De acordo com o Senar-PB, as 90 vagas são distribuídas igualmente entre as três cidades.

O curso total tem uma carga de 1.230 horas. Para facilitar o acesso de quem vive no campo, o curso tem 80% da sua carga horária na modalidade à distância. Os conteúdos são disponibilizados na internet e reforçados pelas videoaulas e pelo material impresso. Os 20% restantes da carga horária são reservados para avaliações, aulas práticas e teóricas no polo onde o aluno está inscrito. No último processo seletivo, realizado em agosto do ano passado, cada vaga foi disputada por 5,5 candidatos na Paraíba.

Ao fazer a inscrição, o candidato deve fazer opção pelo polo que pretende frequentar. Após a inscrição, o processo tem continuidade com a realização de provas agendadas. Em João Pessoa e Campina Grande o período vai de 1º até 15 de fevereiro. Mas os candidatos que optarem pelo polo de Alagoa Grande só poderão fazer o teste entre os dias 3 e 15 do mesmo mês.

A Paraíba foi um dos primeiros estados do país a implantar o curso Técnico em Agronegócio. “Essa é a nossa quinta oferta de vagas na Paraíba e já estamos formando nossa primeira turma. Tudo isso traz muita satisfação para nós, principalmente porque os próprios alunos reconhecem o trabalho e divulgam a formação técnica, atraindo candidatos e garantindo a continuidade do curso”, avalia a chefe do Departamento de Educação Formal do Senar-PB, Poliana Queiroz.

Do G1 PB