Confira os filmes em cartaz de 26/01 à 01/02 no CineMaxxi em Guarabira

Confira os filmes em cartaz no CineMaxxi Cidade Luz em Guarabira-PB, de 26 de janeiro à 01 de fevereiro de 2017. A novidade da semana são os filmes A Bailarina e Resident Evil 6. Os filmes: xXx Reativado, Assassin’s Creed e Moana continuam em cartaz. Confira a seguir os trailers e horários de exibição.

A Bailarina



Sinopse: Paris, 1869. Uma sonhadora menina órfã toma uma atitude arriscada para conseguir o que quer: foge para Paris para realizar o sonho de ser uma grande bailarina. Lá ela decide se passar por outra pessoa, e consegue uma vaga no Grand Opera, onde vai aprontar muitas aventuras.

Classificação: Livre (Livre para Todos os Públicos)



Gênero: Animação – Duração: 1 hora e 30 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

15:00 – 3D Dublado

17:00 – 3D Dublado

Resident Evil 6



Sinopse: Sobrevivente do massacre zumbi, Alice (Milla Jovovich) retorna para onde o pesadelo começou, Raccoon City, onde a Umbrella Corporation reúne suas forças para um ataque final contra os remanescentes do apocalipse. Para vencer a dura batalha final e salvar a raça humana, a heroína recruta velhos e novos amigos.

Classificação: 14 Anos (Não Recomendado para menores de 14 Anos)



Gênero: Ação, Terror – Duração: 1 hora e 47 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

19:05 – 3D Dublado

21:20 – 3D e 2D Dublado

xXx Reativado



Sinopse: Xander Cage (Vin Diesel) desiste de sua aposentadoria quando Xiang, um guerreiro alfa mortal, coloca suas mãos em uma arma indestrutível chamada de “Caixa de Pandora”. Xander recruta os melhores soldados do mundo para destruir o vilão e paralelamente tem que enfrentar uma resistência formada por governos corruptos de todo o mundo.

Classificação: 14 anos (Não Recomendado para menores de 14 anos)



Gênero: Ação, Suspense– Duração: 1 hora e 47 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

16:40 – 3D Dublado

21:10 – 3D Dublado

Assassin’s Creed



Sinopse: Callum Lynch (Michael Fassbender) descobre que é descendente de um membro da Ordem dos Assassinos e, via memória genética, revive as aventuras do guerreiro Aguilar, seu ancestral espanhol do século XV. Dotado de novos conhecimentos e incríveis habilidades, ele volta aos dias de hoje pronto para enfrentar os Templários. Versão para as telonas do game Assassin’s Creed.

Classificação: 12 anos (Não Recomendado para menores de 12 anos)



Gênero: Ação, Ficção Científica– Duração: 1 hora e 56 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

18:50 – 2D Dublado

Moana



Sinopse: Moana Waialiki é uma corajosa jovem, filha do chefe de uma tribo na Oceania, vinda de uma longa linhagem de navegadores. Querendo descobrir mais sobre seu passado e ajudar a família, ela resolve partir em busca de seus ancestrais, habitantes de uma ilha mítica que ninguém sabe onde é. Acompanhada pelo lendário semideus Maui, Moana começa sua jornada em mar aberto, onde enfrenta terríveis criaturas marinhas e descobre histórias do submundo.

Classificação: Livre (Livre para Todos os Públicos)



Gênero: Animação – Duração: 1 hora e 47 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

14:20 – 3D Dublado

Meia entrada para todos de segunda à quarta no CineMaxxi.

Não é a toa que o CineMaxxi Cidade Luz é o máximo em cinema! Olha que legal! O chefe liberou a meia-entrada para todo mundo de segunda a quarta-feira, exceto feriados! É ou não é uma boa notícia? Reúna toda a família e vá ao CineMaxxi!

Toda semana, de segunda a quarta-feira, todo mundo paga meia!!! E não precisa apresentar nada, nem carteirinha e nem cupom de promoção! Agora no #CineMaxxi a meia-entrada é garantida pra todo mundo!

