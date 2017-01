Dezessete são presos em operação de combate ao tráfico em Guarabira

Dezessete pessoas foram presas nesta quinta-feira (26) durante uma operação conjunta das polícias Civil e Militar na cidade de Guarabira, no Agreste paraibano. Segundo informações do delegado que comanda a operação, Ricardo Sena, o objetivo da operação era combater o tráfico de drogas na região.

A operação tinha o objetivo de cumprir 18 mandados de busca e apreensão e de prisão. No final da operação, 16 pessoas foram presas e um adolescente de 16 anos foi detido. Entre os presos, um homem de 22 anos apontado como chefe do tráfico no município.

Ainda de acordo com o delegado, cerca de 25 kg de drogas, rádios comunicadores e duas armas foram apreendidos durante a operação, batizada de Rede do Mal.

“Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão e de prisão, contabilizando 17 presos, entre eles uma mulher, três armas de fogo apreendidas, dois coletes balísticos, e ainda dois rádios de comunicação. Também foram retirados de circulação 25 quilos de drogas”, disse o delegado da 2ª Superintendência de Polícia Civil, Luciano Soares.

A ação contou com a participação de policiais civis, militares e bombeiros militares, totalizando um efetivo de 160 homens e mulheres, além de 50 viaturas e foram concentradas nos bairros Rosário e Nordeste.

Todos os presos foram conduzidos para a sede da 8ª Delegacia Seccional, onde foram interrogados e permanecem à disposição do Poder Judiciário. A Polícia vai dar continuidade ao trabalho, a fim de localizar e identificar outras pessoas envolvidas no esquema criminoso.

Do G1PB