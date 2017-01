CineMaxxi exibe sessão legendada de Resident Evil 6 nesta sexta

Nesta sexta-feira, 27 de janeiro de 2017, o CineMaxxi Cidade Luz, exibe sessão legendada do filme Resident Evil 6 em 2D. A sessão legendada será de 21:20 somente nesta sexta.

Sinopse: Sobrevivente do massacre zumbi, Alice (Milla Jovovich) retorna para onde o pesadelo começou, Raccoon City, onde a Umbrella Corporation reúne suas forças para um ataque final contra os remanescentes do apocalipse. Para vencer a dura batalha final e salvar a raça humana, a heroína recruta velhos e novos amigos.

RESIDENT EVIL 6



Classificação: 14 Anos (Não Recomendado para menores de 14 Anos)



Gênero: Ação, Terror – Duração: 1 hora e 47 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

19:05 – 3D Dublado

21:20 – 3D e 2D Dublado

Confira a programação da semana: acesse brejo.com/filmes-em-cartaz

Do brejo.com com informações do CineMaxxi