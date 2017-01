Uso de smartphones pode causar síndrome do ‘pescoço tecnológico’

Como fica a sua postura quando você está usando o celular? Geralmente encurvada com o pescoço para baixo? Esse tipo de comportamento está gerando diversos problemas de saúde entre jovens e adultos, entre eles o chamado “pescoço tecnológico”. A situação se tornou tão séria a ponto de a Organização Mundial de Saúde já considerar uma síndrome epidêmica.

Segundo os especialistas, as horas que você passa no celular, de cabeça baixa e com postura incorreta, pode levar a um desgaste da coluna vertebral, sobrecarregando as vértebras cervicais. E não é só isso, a tensão provocada pode causar a compressão de nervos e gerar até hérnias de disco.

Em adultos, os primeiros sintomas são dores na região superior das costas e no pescoço. Mas, o mais preocupante são as sequelas em crianças e jovens. A postura errado do pescoço pode comprometer até o crescimento. Endireitando a postura Leve em consideração que a cabeça de um adulto pesa entre cinco e oito quilos, e ao inclinar para frente e para baixo, a pressão sobre a coluna cervical aumenta.

De acordo com um estudo do Centro Médico de Cirurgia Espinhal e Reabilitação de Nova York, se você curvar o seu pescoço em um ângulo de 15 graus, por exemplo, a carga sobre a coluna será de aproximadamente 12 quilos. Já aos 60 graus, o peso já chega a quase 30 quilos. Agora imagina exatamente esse peso por horas a fio? Uma postura correta, segundo os estudos, é o alinhamento das orelhas com os ombros.

Se você tem a necessidade de olhar para baixo, experimente fazer apenas com os olhos, sem dobrar tanto o pescoço. O ideal também é controlar o tempo de uso do celular. Faça exercícios físicos Para quem se preocupa com a qualidade da postura e a saúde do seu pescoço e coluna, o ideal é fazer exercícios de alongamento. Movimentar a cabeça para cima e para baixo e da esquerda para a direita – repita o movimento pelo menos 10 vezes seguidas. Tente encostar o queixo no tórax para alongar. Se as dores persistirem, procure um profissional na área o quanto antes.

