Confira a programação da Festa da Luz 2017; evento começa neste sábado

Começa neste sábado (28) a programação da Festa da Luz em Guarabira, no Agreste paraibano. A festa é considerada uma das maiores festas para padroeiras no Nordeste. A programação oficial prevê cinco dias de shows musicais no Parque de Eventos Poeta Ronaldo Cunha Lima, às margens da rodovia PB-073. Confira a lista com a programação completa no final.

Entre as principais atrações estão Bruno e Marrone, Amazan, Gabriel Diniz e Aviões do Forró. A expectativa da Prefeitura de Guarabira, responsável pela festa, é de atrair um público de 30 a 35 mil pessoas em cada uma das noites de apresentações. A estrutura da festa conta com dois palcos, um destinado apenas à música brega e outro para as atrações principais.

A Festa da Luz manteve também a estrutura de camarotes. Ainda de acordo com a prefeitura de Guarabira, por uma medida de segurança, a entrada com vasilhames de vidro continua proibida na festa. Os shows no Palco Brega começam devem começar às 18h e no Palco Luz, às 23h (horários locais), nas cinco noites de shows.

Confira a programação completa da Festa da Luz 2017

Sábado, 28 de janeiro

18h – Palco Brega

Loirinha dos Teclados

Márcio Cuiabá

Adilson Ramos

Domingo, 29 de janeiro

18h – Palco Brega

JR Marrone

Carlos Alexandre Jr.

23h – Palco Luz

Amazan

Bruno & Marrone

Luan Estilizado

Segunda-feira, 30 de janeiro

18h – Palco Brega

Roberto Show

Édel Reis

23h – Palco Luz

Edu Lima

Gabriel Diniz

Pedrinho Pegação

Terça-feira, 31 de janeiro

18h – Palco Brega

Nildo Manga

The Rossi

23h – Palco Luz

Pedro Chefe

Márcia Fellipe

Mara Pavanelly

Quarta-feira, 1º de fevereiro

18h – Palco Brega

Tércio Luís

José Orlando

23h – Palco Luz

Aduílio Mendes

Aviões do Forró

Jonas Esticado

Com G1 PB