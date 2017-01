Justiça Federal da Paraíba inaugura primeira Central de Conciliação

A primeira central de conciliação da Justiça Federal da Paraíba vai ser inaugurada nesta segunda-feira (30), na sede do órgão em João Pessoa. O Centro Judiciário de Solução Consensual de Conflitos e Cidadania (Cejusc) vai concentrar as audiências de conciliação das Varas Federais da capital e até mesmo de subseções judiciárias do Estado, e também tem o objetivo de desenvolver ações de cidadania.

O presidente do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF-5), Desembargador Federal Rogério de Meneses Fialho Moreira, participa do evento.

Na solenidade de inauguração 20 conciliadores aprovados no último processo seletivo vão ser empossados. A unidade conta com ampla recepção, duas salas para as audiências conciliatórias e gabinete do magistrado.

“A Central seguirá uma tendência mundial de promover a solução de conflitos no início do processo judicial”, afirmou o juiz Rogério Abreu, Coordenador de Conciliação da Justiça Federal da Paraíba.

Do G1 PB