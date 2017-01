Pré-venda liberada do Filme “Cinquenta Tons Mais Escuros” no CineMaxxi

Já está liberado a pré-venda dos ingresso para o filme “Cinquenta Tons Mais Escuros” no CineMaxxi Cidade Luz. Estreia marcada para dia 9 de fevereiro de 2017.



Trailer



Sinopse: Adaptação do segundo livro da trilogia de E. L. James iniciada em Cinquenta Tons de Cinza (2015). Incomodada com os hábitos e atitudes de Christian Grey (Jamie Dornan), Anastasia (Dakota Johnson) decide terminar o relacionamento e focar no desenvolvimento de sua carreira. O desejo, porém, fala mais alto e ela logo volta aos jogos sexuais do conturbado empresário.

Gênero: Drama – Duração: 1 hora e 58 minutos, Ano: 2017

Data de Lançamento: 09 de Fevereiro de 2017

Para os filmes em 3D, o ingresso custa apenas R$ 22,00. E apenas R$ 20,00 para filmes em 2D. Mas todo mundo paga meia de segunda a quarta-feira, exceto feriados. Aproveite a promoção!

