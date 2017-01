Executivo Colégio e Curso inicial ano letivo de 2017. Veja fotos!

Neste dia 30 de janeiro de 2017, foi iniciado o ano letivo de 2017 no Executivo Colégio e Curso em Guarabira, PB. O evento contou com palestra do diretor Júlio seguido de bolos e salgadinhos para recepcionar os pais dos alunos.

Durante apresentação inicial ministrada pelo Diretor Júlio Francisco, foi falado sobre o futuro da escola. Confira abaixo uma parte inicial do texto:

“A Escola tem futuro? – Todos sabemos que tem! Onde está o futuro da Escola? Está nos jovens, nas crianças e nos pais que todos os dias a procuram; na população adulta que quer saber mais; nos desajustados que desejam ser reconvertidos; nos arrependidos que cobiçam reiniciar um novo ciclo da sua vida; nos que não tiveram oportunidade (porque a vida também sabe ser madrasta) e agora buscam o alimento do sucesso; na sociedade e no Estado que já não sabem (e não podem…) viver sem ela e, sobretudo, pressente-se nos professores e educadores que são a alma, o sal e o sangue de que se faz todos os dias essa grande construção coletiva.”

O Executivo Colégio e Curso fica localizado na Rua Luis Porpino, s/n, Bairro Areia Branca, Guarabira, PB, Fone: (83) 3271-8573.

