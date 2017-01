Grupo atira contra prédio da Polícia Militar e explode Correios no Brejo da PB

Um grupo armado explodiu uma agência dos Correios, na cidade de Alagoa Nova, no Brejo paraibano. A ação aconteceu na madrugada desta segunda-feira (30). Os suspeitos chegaram a atirar contra o prédio do destacamento da Polícia Militar, na cidade. Os policiais confirmaram que o grupo conseguiu levar dinheiro do cofre da agência, mas não sabem o valor.

De acordo com as primeiras informações que foram divulgadas pelo Centro Integrado de Operações da Polícia Militar (Ciop), o grupo era formado por, pelo menos, cinco homens que estariam em um carro.

Eles chegaram a cidade por volta das 3h (horário local) e logo foram para a frente do destacamento da Polícia Militar. Com os tiros dos suspeitos, os policiais se protegeram e solicitaram reforço.

Já na agência, o grupo arrombou a porta do estabelecimento explodiu um cofre. A ação durou menos de cinco minutos, segundo o Ciop. Na fuga, o grupo espalhou grampos na saída do município. Duas viaturas da Polícia Militar que estavam em busca dos suspeitos tiveram os pneus furados.

