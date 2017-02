Elemento efetua disparos em via pública e atinge pessoas na Faixa da Pista, em Guarabira

O caso foi registrado por volta das 15:45h desta quarta-feira (01), na Faixa da Pista, nas imediações do 4º BPM, em Guarabira. De acordo as informações chegadas até a Polícia Militar, um homem ainda não identificado, do nada, começou a efetuar vários disparos de arma de fogo, em via pública, atingindo pelo menos duas pessoas, um jovem e uma idosa.

De imediado, várias viaturas da PM se deslocaram até o local e encontraram as duas pessoas feridas a bala, sendo socorridas para o Hospital Regional de Guarabira, pelo Corpo de Bombeiros, sem correrem risco de morte.

Segundo testemunhas, logo após o crime, o atirador fugiu de moto e está sendo procurado pela polícia.

Do PortalMidia.net