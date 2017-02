Festa da Luz 2017: Márcia Fellipe, Mara e Pedro Chefe reúnem cerca de 35 mil festeiros no parque do poeta

Aduílio Mendes, Aviões do Forró e Jonas Esticado encerram, hoje (1/02) a edição 2017 da maior festa de padroeiro do interior do Nordeste.

Pedro Chefe faz a sua farra com uma multidão presente no Parque do Poeta, nesta terceira noite de Festa da Luz 2017 no palco principal do evento. Antes o Chefe foi recepcionado pelo prefeito Zenóbio Toscano e pela deputada Camila Toscano, onde tiveram, os mesmos, uma conversa bastante descontraída. Entre os sucessos do seu repertório pôde-se conferir Eu Quero Ver As Novinhas no Chão, Treme Treme, Louca da Balada.

Cerca de 35 mil pessoas presentes no Parque de Eventos Poeta Ronaldo Cunha Lima são contagiadas com a energia, o talento e voz indiscutível da fenomenal forrozeira Márcia Fellipe, que vem pela primeira vez em carreira solo a uma edição da Festa da Luz. Sucesso nas emissoras de rádio e por onde passa, ela trouxe um repertório que agradou os incontáveis festeiros de plantão, a exemplo de "Aqui ó pro meu ex", "Ela não sabe", "Ponto de partida", Sofro de ressaca", entre outros. Carismática e receptiva, antes de fazer um show de 'arrasar', ela recebeu em seu camarim, o prefeito Zenóbio Toscano, a deputada Camila Toscano, entre outros fãs; e fez o mesmo após a sua apresentação.

A pequena notável Mara Pavanelly encerrou com estilo a terceira noite da Festa da Luz 2017. A dona dos hits "Não Era Pra Te Amar", "Ponto Franco" e Masoquista" – fez o público sair do chão e cantar com ela as suas canções, misturando o forró estilizado com o romantismo musical. Eu seu camarim Mara recebeu a deputada Camila Toscano e outros fãs. Para a última noite de festa da luz 2017 a programação reserva Aduílio Mendes, Aviões do Forró e Jonas Esticado, onde se espera um público ainda maior do que os das noites anteriores, por ser o último show na Paraíba em que Solange Almeida canta pelo Aviões, pois a mesma decidiu seguir carreira solo. Se espera cerca de 48 mil pessoas no Parque de Eventos Poeta Ronaldo Cunha Lima.

Brega Luz – A quarta noite do Brega Luz da Festa da Luz 2017 teve início com a apresentação do cantor guarabirense Nildo Manga e em seguida a afinadíssima Banda The Rossi relembrou grandes sucessos do memorável Rei Reginaldo Rossi, entre os hits eles cantaram A Raposa E As Uvas, Deixe de Banca, Era Domingo, entre outros. Para o encerramento do Brega Luz 2017 a programação reserva o cantor guarabirense Tércio Luís e em seguida a volta do 'pistoleiro do amor' José Orlando pela terceira vez consecutiva ao espaço dedicado ao brega, da maior festa de padroeiro do interior do Nordeste.

