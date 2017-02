Gabriela Rocha e banda se apresentam nesta quinta em Campina Grande e sexta em João Pessoa

Nesta quinta-feira, dia 02 de fevereiro de 2017, a cantora gospel, Gabriela Rocha e banda, se apresentam em Campina Grande na casa de eventos Quinta da Colina. O show terá início às 20h00 e vai até as 23 horas. Já na sexta-feira, dia 3, Gabriela Rocha e banda terão apresentação no Conferência Louva 2017 em João Pessoa que terá início às 19:00.

Gabriela Rocha Em Campina Grande

Data: 02/02/2017 – 20:00 às 23:00

Local do evento: Quinta da Colina – Avenida Elpídio de Almeida, 1998 – Sandra Cavalcante, Campina Grande – PB, 58410-215 – Brasil.

Ingressos: na Óticas Diniz Prime ou pelo site Sympla R$ 30 (meia) | R$ 35 (+ 1kg de alimento) | R$ 60 (inteira). Pelo site além do valor do ingresso você paga uma pequena taxa de 3 à 6 Reais dependendo do tipo de ingresso escolhido.

Gabriela Rocha Em João Pessoa no Conferência Louva 2017

Data: 03/02/2017 – Horas: 19:00

Local do evento: Espaço Gospel – Av. Sen. Ruy Carneiro, s/n – Brisamar, João Pessoa – PB, 58032-101, Brasil

Ingressos: pelo site Sympla R$ 30 (+ R$ 3,00 de taxa) somente para o evento de sexta-feira).

Com informações do G1 PB, Site Gabriela Rocha e site Sympla.

Confira o Sony Musica Live com Gabriela Rocha: