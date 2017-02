Garanta seu ingresso para última exibição de Assassin’s creed no CineMaxxi

É hoje, 01 de fevereiro de 2017, o último dia de exibição do filme Assassin’s creed no CineMaxxi Cidade Luz. Garanta já o seu ingresso para conferir este grande filme surgido dos vídeo games. E hoje como é quarta-feira você só paga meia. Confira o trailer e sinopse do filme.

Assassin’s Creed



Sinopse: Callum Lynch (Michael Fassbender) descobre que é descendente de um membro da Ordem dos Assassinos e, via memória genética, revive as aventuras do guerreiro Aguilar, seu ancestral espanhol do século XV. Dotado de novos conhecimentos e incríveis habilidades, ele volta aos dias de hoje pronto para enfrentar os Templários. Versão para as telonas do game Assassin’s Creed.

Classificação: 12 anos (Não Recomendado para menores de 12 anos)



Gênero: Ação, Ficção Científica– Duração: 1 hora e 56 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

18:50 – 2D Dublado

