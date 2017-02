PSB municipal prepara três nomes e um será escolhido para disputar vaga na AL por Guarabira

A Executiva Municipal do PSB vai apresentar três nomes e um deles será escolhido para disputar a eleição de deputado estadual pelo município de Guarabira em 2018. A iniciativa, conforme apurou Fato a Fato, tem o aval do Diretório estadual do partido.

O ex-prefeito José Agostinho (Josa da Padaria – PSB), o presidente do PSB municipal, Célio Alves, e o ex-vereador Paulo Roberto Meireles (Beto Meireles – PDT) serão as opções a serem postas aos filiados e simpatizantes da ala girassol guarabirense.

Beto Meireles e Josa da Padaria já disputaram a eleição de deputado estadual em campanhas passadas. Já o ex-secretário adjunto de Comunicação do Governo do Estado, Célio Alves, caso seu nome seja o escolhido, será a primeira eleição que disputará.

As informações repassadas para a editoria de Fato a Fato falam também em nome para a Câmara Federal. A esse respeito, a fonte disse que a liderança a ser escolhida para a disputa da vaga na ALPB apoiará um nome indicado pelo governador Ricardo Coutinho.

Portanto, com a possibilidade de uma candidatura girassol para a Assembleia Legislativa, o município de Guarabira certamente terá três ou mais lideranças disputando a eleição de deputado estadual.

Os atuais parlamentares Raniery Paulino (PMDB) e Camila Toscano (PSDB) já anunciaram que, provavelmente, irão também disputar a reeleição.

Do FatoAFato.com