Major guarabirense é homenageado com a Medalha

Na manhã desta sexta-feira (03), de fevereiro o guarabirense Major Givaldo Medeiros, foi homenageado com a Medalha de Láurea do Mérito ” Padre Galdino da Costa Villar. A homenagem aconteceu durante solenidade realizada na capital paraibana, em comemoração aos 185 anos de excelentes serviços prestados à sociedade paraibana pela nossa Polícia Militar.

O evento foi presidido pelo Cel. Euller Chaves, Comandante Geral da Polícia Militar do Estado da Paraíba, e também contou com a presença do Cel. Ysmar Mota Soares, que já passou pelo comando do 4º BPM, sediado em Guarabira/PB.

Em suas palavras, o Cel. Euller agradeceu a todo o efetivo pela maneira eficaz que vem garantindo a segurança do povo paraibano.

O major Givaldo, que já foi subcomandante do 4º Batalhão da PM (Guarabira), usou as redes sociais para agradecer pelo reconhecimento, e foi bastante parabenizado pelos seus amigos e familiares.

A Medalha de Laurea do Mérito “Padre Galdino da Costa Villar” distingui personalidades civis ou militares de outras forças que tenham contribuído sobremaneira para o crescimento, enaltecimento e fortalecimento da Segurança Pública do Estado, e em especial, da Instituição Policial Militar.

