Vídeo: Lançamento oficial da 19ª Consciência Cristã 2017 será nesta segunda

Será nesta segunda-feira (06/02) às 19h30, o lançamento oficial do 19º Encontro para a Consciência Cristã, que acontecerá de 23 a 28 deste mês, no Complexo do Parque do Povo. A cerimônia acontecerá no anexo da Igreja Assembleia de Deus (Missão), situada na Rua Antenor Navarro, no bairro da Prata, em Campina Grande.

O pastor Aurivan Marinho, da Igreja Congregacional em Recife (PE) e um dos palestrantes e preletores da 19ª Consciência Cristã, ministrará uma palavra aos “convivas”. Ele fará a exposição da palavra de Deus dentro do contexto temático do encontro: “A Tua Palavra é a Verdade”. A parte musical ficará sob a responsabilidade de AD Souto e Cristiano Borges.

Para este lançamento oficial foram convidadas autoridades civis, militares e eclesiásticas de Campina Grande e região. Além deles, empresários da região, bem como membros do staff da Consciência Cristã (coordenadores e supervisores) vão se fazer presentes.

O coordenador geral do Encontro Para a Consciência Crista, Euder Faber Guedes Ferreira, fará uma exposição de tudo que foi programado para este ano bem como as mudanças de operacionalização dos trabalhos que estão sendo realizados antes e do que será feito durante o evento.

A 19ª Consciência Cristã será realizada de 23 a 28 de fevereiro de 2016, no Complexo do Parque do Povo e contará com 17 plenárias matutinas e noturnas, um painel de debates além de dezenas de palestras, distribuídas em 19 eventos paralelos.

Trinta e cinco preletores estão confirmados para este ano: D. A. Carson – TGC/EUA, Augustus Nicodemus – IPB/GO, Hernandes Dias Lopes – IPB/ES, Paulo Junior – IAC/SP, Heber Carlos de Campos – (IPB/SP), Hermisten Maia – (IPB/SP) Franklin Ferreira – (IB/SP), Maurício Zágari – (ICNV/RJ), Jailson Santos – (IPB/SP), Wilson Porte Jr. – (IB/SP), Leandro Lima – (IPB/SP), Renato Vargens – (ICA/RJ), Aurivan Marinho – (IC/PE), José Bernardo – (AMME/SP), Ciro Sanches Zibordi – (AD/RJ), Joaquim de Andrade – (CREIA/SP), Orebe Quaresma – (IPB/RJ), Jorge Noda – (ILEST/PB), Pr. Vilson Scholz – SBB; Pr. Marcos Gladstone – SBB; Pr. Paulo Teixeira – SBB; Simone Quaresma – (IPB/RJ), Adauto Lourenço – (IPB/SP), Norma Braga – (IPB/RN), Gaspar de Souza – (IPB/PE), José Mário – (IPB/PB), Calvino Rocha – (IPB/PB), Davi Charles – (IPB/SP), Mauro Meister – (IPB/SP), Durvalina Barreto Bezerra – (BETEL/SP), Bárbara Burns – (JUVEP/PB), Cláudio Rufino – (AD/RJ) e Brenno Barros Douettes (IB/PR), entre outros.

Confira o vídeo Institucional do evento:

Assessoria