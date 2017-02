Curso oferece aulas de quadrinhos para crianças em João Pessoa

A Fundação Espaço Cultural da Paraíba (Funesc) oferece uma boa opção de lazer e aprendizagem para as crianças que gostam de desenhar. A partir desta terça-feira (7), estão abertas as inscrições para duas turmas de Oficina de Quadrinhos. As aulas são voltadas para quem tem entre 8 e 13 anos, no Espaço Cultural José Lins do Rego, no bairro de Tambauzinho, em João Pessoa.

Esse é o segundo ano da oficina. Por enquanto, as inscrições só estão disponíveis para os alunos veteranos. Para os novatos, o prazo de matrícula tem início na próxima segunda-feira (13). São dez vagas por turma. As aulas serão ministradas pela quadrinista Thaïs Gualberto e pelo ilustrador Igor Tadeu e acontecem aos sábados, entre os dias 4 de março e 17 de junho.

Durante esse período, o curso vai abordar os preceitos básicos da construção de uma história em quadrinhos, priorizando o desenvolvimento de uma narrativa a partir de uma ideia. O objetivo é estimular a liberdade criativa da criança e descobrir novos talentos para a arte do desenho.

A matrícula deve ser feita presencialmente na Diretoria de Desenvolvimento Artístico e Cultural, no Espaço José Lins do Rego, das 9h às 12h ou das 14h às 16h30. O curso custa, ao todo, R$ 240, valor que pode ser pago em uma única parcela ou em duas de R$ 120.

Oficina de Quadrinhos para Crianças

Local: Espaço Cultural José Lins do Rego, 800, Tambauzinho

Período: de 4 de março a 17 de junho

Inscrição: R$ 240 (ou duas parcelas de R$ 120), no local do curso

Material: pasta tamanho A4, caderno para anotações e caneta nanquim 0.5

Do G1 PB