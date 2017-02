Invasão de terreno público impede construção de Escola Técnica Estadual em Guarabira

Uma área pertencente ao Estado da Paraíba, localizada nas imediações da Unidade de Pronto Atendimento, que foi reservada para a construção da Escola Técnica estadual, foi invadida e agora a cidade de Guarabira corre o risco de perder a escola que está orçada em mais de R$ 14 milhões e o dinheiro já está em caixa. Trata-se do maior investimento na área de educação numa única obra em toda história da cidade.

Sob o argumento de que são pessoas que não tem casa para morar e que integram o Movimento dos Sem Teto, muitos construíram casas em alvenaria, mesmo sem recursos financeiros e sabendo que os lotes não lhes pertencem. A invasão ocupou praticamente todo o espaço onde seria construída a escola. No local até terrenos foram murados e pessoas se apossaram sem nenhum documento que justifique a ocupação.

Imagens aéreas mostram que há terrenos murados, não tem construção de casas nesses terrenos murados e possivelmente foi feito para criar embaraços para o Estado e buscar tirar vantagens. Mas como essas pessoas não têm como provar a posse dos lotes, é possível que o Estado acione os meios legais para poder utilizar na construção da escola técnica.

A escola deve contar com quadra poliesportiva coberta com demarcação (trave para futebol oficial, suporte para fixação para rede de voleibol, tabela de basquete); vestiários masculino e feminino; refeitório, cantina e cozinha industrial completa; laboratório de informática; laboratório de línguas; laboratório de matemática; laboratório de física; laboratório de biologia; laboratório de química; sala de multimídia para professores; biblioteca; auditório com capacidade para 201 lugares; anfiteatro; sala para o grêmio estudantil. No pavimento superior estão 12 salas de aula e uma biblioteca.

Com informações do Portal25horas