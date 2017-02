Morre em São Paulo o guarabirense Joca da Bandeira

A triste informação da morte de “Joca da bandeira”, como era bastante conhecido em toda Guarabira, foi dada hoje pela manhã através do repórter Zé Roberto, no Programa Jornal da Manhã, da Rádio Constelação FM.

De acordo com familiares, Joca sofria de problemas cardíacos e passou 12 dias internado na UTI, com pneumonia, num hospital da cidade de Salto, no interior de São Paulo. Após o período de internação, ele recebeu alta, mas voltou a passar mal em casa e não resistiu. indo a óbito por volta das 05:00h da manhã de hoje (10).

De acordo com um dos filhos de Joca, o sepultamento ocorrerá às 17:00h de hoje na cidade de Salto-SP.

Do PortalMidia