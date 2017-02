Professor guarabirense, de 55 anos, morre de infarto após caminhada

Um professor guarabirense de 55 anos morreu na manhã desta sexta-feira (10), possivelmente vítima de infarto agudo no miocárdio. Paulo Matias residia no bairro do Nordeste 1, em Guarabira e morreu na porta de casa depois de chegar da caminhada matinal que costumava fazer diariamente.

Professor Paulo lecionava a disciplina de Matemática e foi um dos fundadores do Colégio Monsenhor Emiliano de Cristo, o Polivalente, localizado no bairro do Nordeste. Atualmente ele estava trabalhando nos setores burocráticos da Escola Estadual José Soares de Carvalho.

De acordo com familiares, Paulo acordava cedo e saía com os cachorros para caminhar ainda na madrugada. Nesta sexta ele fez o mesmo ritual e por volta das 4h, quando retornava da caminhada passou mal e caiu na frente da sua casa, batendo com a cabeça na calçada, provocando grave ferimento. Ele foi socorrido ao Hospital Regional de Guarabira, mas já deu entrada sem vida, o que leva a conclusão de que a morte possivelmente foi motivada por infarto.

Familiares também confirmaram que o professor sofria de diabetes e de problemas cardiológicos. Ainda não há informações sobre horário de sepultamento do corpo de Paulo Matias.

