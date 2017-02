Após um período de regularização, o sinal em alta definição (HD) da TV Cabo Branco, afiliada da Rede Globo na Paraíba, voltou ao ar desde quarta-feira (08) em Guarabira e região.

Para captar é simples: é só ativar o Menu do aparelho de TV e escolher a busca automática por canal. Em Guarabira, onde TV Cabo Branco ainda mantém escritório com correspondente, o sinal é captado no canal 10.1. Faça o teste! A emissora também está celebrando 30 anos no ar.

Com informações do CadernoDeMatérias.com