Volta às aulas premiada em Guarabira é na Papelart

Os clientes da Papelart, que atende a toda região polarizada por Guarabira, mais uma vez participarão de sorteio de prêmios. A campanha foi iniciada ainda no final do ano passado para atrair a clientela no período de volta às aulas. Esse ano serão sorteadas três bicicletas e duas TV’s de 32 polegadas e mais pessoas serão contempladas.

De acordo com a empresária Edna Nunes, o sorteio de mais prêmios foi atendendo a solicitação dos clientes.

“Antes era feito o sorteio de uma moto, mas apenas uma pessoas era contemplada. Eu recebi algumas sugestões e decidimos sortear em vez de um, cinco prêmios. Estamos tendo a participação de muita gente de toda região, que graças a Deus são clientes fiéis da Papelart, que conhecem nosso trabalho e a qualidade dos nossos produtos”, destacou Edna.

Além da reconhecida qualidade, do atendimento personalizado, os clientes ainda dividem as compras em até seis vezes no cartão de crédito, o que facilita na hora do pagamento. Com o aperto no orçamento com as matrículas dos filhos e outras despesas, a facilidade disponibilizada pela Papelart tem atraído muitas pessoas.

O sorteio será realizado no dia 4 de março com transmissão das emissoras de rádio de Guarabira e cobertura dos portais de notícias da cidade.

A Papelart fica localizada na Rua Costa Beiriz, 117, Centro, Guarabira, PB, fone: (83) 3271-3582.

Com informações do Portal25horas