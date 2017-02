Sucesso de bilheteria, Cinquenta Tons Mais Escuros é lançado no Cinemaxxi Cidade Luz

Já está em exibição no Cinemaxxi Cidade Luz, de Guarabira/PB, o filme Cinquenta Tons Mais Escuros. O lançamento oficial do longa aconteceu na noite desta quinta-feira (09), com longas filas e sucesso absoluto de bilheteria.

Para abrilhantar a noite e como forma de presentear os seus clientes, o Cinemaxxi Cidade Luz realizou ações promocionais, com as empresas parceiras do cinema, como Juliana Moda Íntima, que é representante oficial da Feel UpModa Fitness; e O Boticário, onde foram distribuídas amostras grátis e apresentação de produtos. Ao final da sessão, as pessoas que adquiriram o Combo Especial Cinquenta Tons (refrigerante, pipocas, pastilhas, máscara e tacinha), puderam participar de sorteios de vários produtos das lojas parceiras.

A direção do cinema chama a atenção do público para a seguinte informação: No sábado e no domingo haverá sessão às 14:00h, além dos horários das sessões normais: 16:20h – 18:50h – 21:20h.

Para maiores informações sobre os filmes e sessões do Cinemaxxi Cidade Luz, os interessados podem entrar em contato pelo fone: (83) 3271-1324.

O Cinemaxxi Cidade Luz está localizado na cidade de Guarabira -PB, com salas em 3D, som Dolby Digital e acompanhando os grandes lançamentos do cinema.

Como informações do PortalMidia

Confira o trailer do Filme: