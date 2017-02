Termina neste domingo inscrição de seleção de estágio na Cagepa na PB

Termina neste domingo (12) o prazo de inscrições para o processo seletivo de estágio na Companhia de Águas e Esgoto da Paraíba (Cagepa). Ao todo, são disponibilizadas vagas para 26 áreas de níveis técnico e superior. A inscrição é de graça e deve ser feita até as 17h (horário local) no site do Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE).

Segundo a empresa, a carga horária é de 20 horas semanais, de segunda a sexta-feira, com jornadas diárias de quatro horas. A bolsa auxílio mensal é de R$ 650, com vale-transporte no valor de R$ 90 por mês. As vagas disponíveis são para as cidades de João Pessoa, Campina Grande e Sousa.

Para quem está no nível superior, há oportunidades nas áreas de Administração, Arquivologia, Automação Industrial, Biologia, Biomedicina, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Engenharias Ambiental, Civil, Elétrica e Mecânica, Informática, Jornalismo, Psicologia, Química, Química Industrial, Serviço Social e Tecnologia em Geoprocessamento.

Para participar da seleção, o candidato a estágio no nível superior deve estar matriculado, no mínimo, no 4º período para cursos de graduação de oito a 10 semestres ou no 3º, para cursos de três anos. Já o candidato de nível técnico precisa estar, no mínimo, no 2º período. Após o cadastro na internet, os concorrentes farão uma prova escrita, marcada para o dia 19 de fevereiro.

Do G1 PB