Concurso com inscrições abertas prevê salário de até R$ 11,7 mil na PB

A prefeitura do município de Gurjão, no Cariri da Paraíba, está com as inscrições abertas para um concurso que prevê 53 vagas e salários que podem chegar a até R$ 11,7 mil. De acordo com o edital, as inscrições seguem até o dia 5 de março e podem ser realizadas no site da organizadora do certame.

Segundo o edital, o concurso é de contratação imediata, além da formação de cadastro reserva com cargos para todos os níveis fundamental, médio e superior.

As taxas de inscrição variam de R$ 70 a R$ 120, de acordo com os cargos escolhidos pelo candidato. A prova do concurso será aplicada no dia 9 de março, com resultado final previsto para o dia 13 de junho.

As oportunidades são destinadas aos cargos de operador de máquinas, agente de limpeza urbana, auxiliar de serviços gerais, coveiro, vigilante, técnico em enfermagem, agente de vigilância sanitária e auxiliar de consultório odontológico.

O concurso da prefeitura de Gurjão tem ainda vagas para auxiliar de enfermagem, técnico de manutenção em informática, assistente social, enfermeiro, farmacêutico, fonoaudiólogo e fisioterapeuta.

Para médicos, as vagas são para médico cardiologista, médico clínico geral, médico ginecologista, médico do PSF, médico veterinário, nutricionista, psicólogo, além de supervisor educacional, professor de educação básica, professor de português, professor de inglês, professor de ciências e professor de educação física.

