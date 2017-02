Empreender: prefeitos de 14 municípios do Brejo se reúnem em Bananeiras, nesta terça

O prefeito Douglas Lucena (foto), através do Empreender Bananeiras, em parceria com o Empreender Estadual, realizará nesta terça-feira (14), no Espaço Cultural Oscar de Castro em Bananeiras, encontro com quatorze (14) municípios da região interessados para tratar sobre linha de crédito voltada para as Prefeituras.

O Programa de Apoio ao Empreendedorismo na Paraíba (Empreender PB) lançou novo edital do Governo do Estado do dia 18 de Janeiro de 2017, para linha de crédito destinada a diversas categorias e setores, como pessoa física, jurídica, profissional liberal, mulheres, artesanato e inovação tecnológica. Para este ano ainda foi criado uma nova linha de crédito, destinado as prefeituras que queiram criar programas de incentivo ao empreendedorismo em seus municípios.

Todos os cadastros devem ser renovados até os que já possuíam de outras edições, para que sejam avaliados novamente. A inédita linha de crédito é destinada a atender prefeituras dos municípios do Estado da Paraíba que pretendam viabilizar projetos que tenham por objetivo o desenvolvimento local do empreendedorismo ou a promoção de ações que gerem ocupação e renda.

As prefeituras interessadas deverão adotar todas as medidas administrativas e legais necessárias para obtenção de expressa autorização legislativa para contratação de financiamento através da linha de crédito. Cada linha de crédito possui seus requisitos e exigências de documentação particulares. Para mais informações, os interessados devem acessar o edital completo que está na página do Diário oficial do Estado da Paraíba.

Bananeiras que desponta no cenário regional como grande incentivadora do empreendedorismo local, gerando emprego e renda para a população.

Edital: http://static.paraiba.pb.gov.br/2017/01/Diario-Oficial-18-01-2017.pdf

Da Ascom-PMB via Portal25horas