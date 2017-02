Prefeita Eunice Pessoa lança projeto “Coreto Cultural” com sucesso de público na praça de Mamanguape

A prefeita de Mamanguape, Maria Eunice Pessoa (PSB) lançou na noite dessa sexta-feira (10), o projeto Coreto Cultural. O projeto tem objetivo de fomentar a cultura e incentivar os artistas da terra, que aconteceu na Praça da Matriz, no centro da cidade.

Em seu discurso, a prefeita Eunice falou da receptividade que o projeto teve quando da aprovação na Câmara de Vereadores, por unanimidade, além aceitação da população de Mamanguape.

Eunice lembrou que os mamanguapenses para desfrutarem desse tipo de momento precisariam ir à outras cidades, e hoje recebem um espaço de lazer e entretenimento. Também destacou a parceira dos empresários que apostaram no projeto e agradeceu a presença de todos. “Nós somos uma família grande, todos nós de Mamanguape e precisamos estar juntos. Teremos uma gestão voltada a atender nosso povo”, acrescentou.

A vice-prefeita Baby Helenita disse que projetos do tipo tiram jovens de caminhos para não serem seguidos, como as drogas. Pediu a colaboração da população para opinar na gestão. “Precisamos dos filhos de Mamanguape juntos trabalhado para que o Governo Municipal tenha uma gestão cada vez mais humanizada”.

A vereadora Maria da Saúde falou representando o Poder Legislativo, disse que a cidade por muito tempo precisava de algo que acolhesse as pessoas que gostam de lazer com suas famílias, dizendo que projetos do tipo terão na Câmara Municipal seu total apoio.

O secretário de Turismo, Junior Gledson falou que, foram sete anos de espera pela realização deste do projeto, e que com menos de 30 dias de gestão foi apresentado o projeto à Prefeita e de imediato foi acatado. “Só tenho a agradecer ao poderes Executivo e Legislativo, as autoridades, aos secretários, aos empresários envolvidos e a toda população por terem comparecido em massa na inauguração. Desde já fica aqui meus agradecimentos e dizer que juntos somos mais”, disse.

O evento contou na programação com as participações de artistas locais grupo hip hop, do músico Adailton, do cantor o compositor Carlos Mendes e o show de Raphael Leandro e Banda.

O Coreto Cultural da Prefeitura de Mamanguape recebeu o apoio da iniciativa privada como o Sacolão do Coroaldo, Europeças, Cleciane Hair, Posto Nova Mamanguape, Labwil e ASTEC.

Da Assessoria