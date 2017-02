Deputado Raniery Paulino pede Sessão Especial para debater situação dos Policiais e Bombeiros Militares da Paraíba

O deputado estadual Raniery Paulino (PMDB) apresentou requerimento na Assembleia Legislativa da Paraíba (ALPB) solicitando realização de uma Sessão Especial com o objetivo de tratar da situação dos Policiais e Bombeiros Militares da Paraíba.

Segundo Raniery, a Associação das Esposas dos Policiais e Bombeiros Militares da Paraíba conjuntamente com o Clube dos Oficiais do Estado COPM-BM realizaram uma Assembleia Geral Extraordinária na última sexta-feira, dia 10 de fevereiro, para discutir o tratamento salarial que o Governo Estadual vem dando as categorias.

Para o parlamentar, o problema principal reside nas perdas inflacionárias e na recomposição das promoções para os oficiais e praças. Segundo dados da Associação Nacional das Entidades Representativas dos Militares Brasileiros (ANERMB), a Polícia Militar da Paraíba tem o pior salário do Brasil. “Embora as sucessivas cobranças venham sendo feitas para que esta realidade seja modificada não se tem notícia de ações governamentais visando as melhorias das corporações”, certificou.

De acordo com o deputado Raniery, a imprensa noticia a mobilização do COPM-BM em todo Estado, para fortalecimento das categorias e valorização da segurança pública da Paraíba. “Nosso pedido de realização de Sessão Especial é urgente e inadiável a para debatermos o tema e encontrar a saída de saídas para a problemática”, acrescentou.

