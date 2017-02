Prefeito de Mari participa de criação de consórcio intermunicipal e cidade poderá sediar usina de lixo

O prefeito Antônio Gomes (PSD), do Município de Mari, na zona da mata paraibana, participou na manhã desta segunda-feira (13) de encontro promovido pela UBAM (União Brasileira de Municípios) para criação do Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Social. O evento aconteceu no auditório da FUNASA, na capital do Estado, e contou com a participação de prefeitos da Região Metropolitana de João Pessoa e cidades próximas.

A criação do consórcio tem como objetivo estabelecer uma administração conjunta entre os gestores para angariar recursos do Governo Federal para as áreas mais críticas da região. Durante o encontro foi apresentado um projeto de implantação de uma usina de geração de energia elétrica a partir do resíduos sólidos (lixo), para ser instalada no município de Mari, com capacidade de atender as 21 cidades, com o processamento diário de no mínimo 100 toneladas de lixo.

Sobre a proposta, o prefeito Antônio Gomes disse que a cidade de Mari está de portas abertas para receber qualquer projeto que faça uso de novas tecnologias em benefício da melhor qualidade de vida da população. “Fico feliz e grato pela sugestão de implantação desse Projeto em nosso Município e estamos de portas abertas para recebermos novas tecnologias, principalmente, aquelas que possibilitem resolver o problema do lixão que existe muito próximo à nossa zona urbana.

De acordo com o presidente da UBAM, Léo Santana, neste primeiro momento as principais ações do consórcio serão voltadas para a política social, resíduos sólidos (lixo), esgotamento sanitário, meio ambiente, abastecimento de água e ações compartilhadas de saúde pública. “É preciso garantir aos municípios condições financeiras para diversas ações públicas que não estão sendo possíveis por conta do enfraquecimento econômico dos menores entes federados”, afirmou Santana.

Além de Mari, devem integrar o Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Social os Municípios de Alhandra, Bayeux, Caaporã, Caldas Brandão, Capim, Cuité de Mamanguape, Conde, Cruz do Espírito Santo, Ingá, Itabaiana, Juripiranga, Lucena, Mataraca, Mogeiro, Pedras de Fogo, Pilar, Pitimbú, Santa Rita, Sobrado e Sapé.

Da Assessoria via Portal25horas