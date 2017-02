UBAM reúne prefeitos para construção de aterro sanitário em 22 cidades

A União Brasileira de Municípios (UBAM) reuniu, nesta segunda-feira (13), prefeitos de 22 cidades paraibanas. No encontro, que aconteceu no auditório da Fundação Nacional de Saúde (FUNASA), foram debatidas ações em prol dos municípios, como a construção de um aterro sanitário público através de um Consórcio Intermunicipal de Desenvolvimento Social.

“Essa é uma reunião preliminar para a participação do consórcio. Um das principais preocupações é a destinação dos resíduos sólidos, nós queremos acabar com o lixão em cidades como Sapé, Mari, Sobrado e Santa Rita. Nós temos vários problemas para resolver nesses municípios, mas a necessidade inicial é construção de um aterro sanitário público”, disse Leo Santana, presidente da UBAM.

O consórcio, que terá apoio dos Ministérios da Cidade, Integração Nacional e Meio Ambiente, já conta com uma emenda da bancada federal da Paraíba no valor de R$ 10 milhões.

“Estaremos nos reunindo com a bancada federal no próximo dia 20, já temos assegurados uma emenda de R$ 10 milhões. Assim que o consórcio tiver em condições jurídicas adequadas, já iremos começar com recurso, e vamos construir o nosso aterro público, e os municípios pagarão bem menos”, declarou o presidente.

O evento contou com a participação de prefeitos e representantes das cidades de Alhandra, Bayeux, Caaporã, Caldas Brandão, Capim, Cuité de Mamanguape, Conde, Cruz do Espírito Santo, Ingá, Itabaiana, Juripiranga, Lucena, Mari, Mataraca, Mogeiro, Pedras de Fogo, Pilar, Pitimbú, Riachão do Poço, Santa Rita, Sobrado e Sapé.

Da assessoria