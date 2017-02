Última exibição de Resident Evil 6 no CineMaxxi. Garanta já seu ingresso!

É hoje, 15 de fevereiro de 2017, o último dia de exibição do filme Resident Evil 6 no CineMaxxi Cidade Luz. Garanta já o seu ingresso! E hoje como é quarta-feira você só paga meia. Confira o trailer e sinopse do filme.

RESIDENT EVIL 6



Sinopse: Sobrevivente do massacre zumbi, Alice (Milla Jovovich) retorna para onde o pesadelo começou, Raccoon City, onde a Umbrella Corporation reúne suas forças para um ataque final contra os remanescentes do apocalipse. Para vencer a dura batalha final e salvar a raça humana, a heroína recruta velhos e novos amigos.

Classificação: 14 Anos (Não Recomendado para menores de 14 Anos)



Gênero: Ação, Terror – Duração: 1 hora e 47 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

19:15 – 3D Dublado

