Bloco dos Vaga-Lumes do Colégio da Luz tem desfile na próxima quinta, 23

O BLOCO DOS VAGA-LUMES tem esse nome por causa do LUMINHO, o Vaga-Lume Mascote do Colégio da Luz.

Há 11 anos, o Bloco dos Vaga-Lumes foi criado pela Coordenação de Arte e Comunicação do Colégio da Luz.

De início, a folia era realizada no Ginásio do CENSL.

A partir de 2009, o Bloco dos Vaga-Lumes foi um dos blocos carnavalescos pioneiros a desfilar na Avenida D. Pedro II, tornando-se um dos maiores blocos de rua de Guarabira. Em 2014, o Bloco dos Vaga-Lumes (com a autorização das respectivas famílias) homenageou dois grandes personagens dos Carnavais de outrora em Guarabira: o Sr. Bento Souto (conhecido zelador do Clube Recreativo Guarabirense) e Gildo Pontes (famoso Rei Momo dos antigos carnavais da cidade).

O Bloco dos Vaga-Lumes desfila com estudantes, professores(as), funcionários(as), familiares, ex-alunos(as) e a Ala dos Feras LUZ aprovados(as) no ENEM. O Hino do Bloco dos Vaga-Lumes foi composto por Rosana Diôgo, Coordenadora de Arte e Comunicação do Colégio da Luz e criadora do bloco.

Com informações do Colégio da Luz