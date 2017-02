CineMaxxi Cidade Luz: Confira os filmes em cartaz de 16/02 à 22/02 em Guarabira

Confira os filmes em cartaz no CineMaxxi Cidade Luz em Guarabira-PB, de 16 à 22 de fevereiro de 2017. A novidade da semana é o filme Leg Batman. Os filmes: Cinquenta Tons Mais Escuros e O Chamado 3 continuam em cartaz. Confira a seguir os trailers e horários de exibição.

Lego Batman



Sinopse: Extremamente egocêntrico, Batman leva uma vida solitária como o herói de Gotham City. Apesar disto, ele curte bastante o posto de celebridade e o fato de sempre ser chamado pela polícia quando surge algum problema – que ele, inevitavelmente, resolve. Quando o comissário Gordon se aposenta, quem assume em seu lugar é sua filha Barbara Gordon, que deseja implementar alguns métodos de eficiência de forma que a polícia não seja tão dependente do Batman. O herói, é claro, não gosta da ideia, por mais que sinta uma forte atração por Barbara. Paralelamente, o Coringa elabora um plano contra o Homem-Morcego motivado pelo fato de que ele não o reconhece como seu maior arquinimigo.

Classificação: Livre (Livre para Todos os Públicos)



Gênero: Animação – Duração: 1 hora e 45 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

17:00 – 3D Dublado

19:15 – 3D Dublado

Cinquenta Tons Mais Escuros



Sinopse: Incomodada com os hábitos e atitudes de Christian Grey (Jamie Dornan), Anastasia (Dakota Johnson) decide terminar o relacionamento e focar no desenvolvimento de sua carreira. Ele, no entanto, não desiste tão fácil e fica sempre ao seu encalço, insistindo que aceita as regras dela. Tal cortejo acaba funcionando e ela reinicia o relacionamento com o jovem milionário, sendo que, aos poucos, passa a compreender melhor os jogos sexuais que ele tanto aprecia.

Classificação: 16 anos (Não Recomendado para menores de 16 anos)



Gênero: Romance, Drama, Erótico – Duração: 1 hora e 58 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

16:20 – 2D Dublado

18:50 – 2D Dublado

21:20 – 2D Dublado e Legendado na Sexta

O Chamado 3



Sinopse: Julia (Matilda Anna Ingrid Lutz) fica preocupada quando seu namorado, Holt (Alex Roe), começa a explorar a lenda urbana sobre um vídeo misterioso. Lenda esta que diz que quem assiste morre depois de sete dias. Ela se sacrifica para salvar seu namorado e acaba fazendo uma descoberta terrível: há um “filme dentro do filme” que ninguém nunca viu antes.

Classificação: 14 anos (Não Recomendado para menores de 14 anos)



Gênero: Terror, Drama – Duração: 1 hora e 42 minutos, Ano: 2017

Horários no CineMaxxi Cidade Luz

21:30 – 2D Dublado

Meia entrada para todos de segunda à quarta no CineMaxxi.

Não é a toa que o CineMaxxi Cidade Luz é o máximo em cinema! Olha que legal! O chefe liberou a meia-entrada para todo mundo de segunda a quarta-feira, exceto feriados! É ou não é uma boa notícia? Reúna toda a família e vá ao CineMaxxi!

Toda semana, de segunda a quarta-feira, todo mundo paga meia!!! E não precisa apresentar nada, nem carteirinha e nem cupom de promoção! Agora no #CineMaxxi a meia-entrada é garantida pra todo mundo!

