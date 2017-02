A loja Festas e Descartáveis está com uma variedade de artigos para você curtir o carnaval 2017. São desde mascaras a fantasias e adereços. Então não perca tempo e garanta já sua fantasia e de sua família. Visite a loja! Fica na Rua Augusto de Almeida, 48, ao lado do ENSL (Educandário Nossa Senhora de Lourdes), também conhecido como “Colégio de Socorro Amorim”, no Centro da cidade.

Do brejo.com