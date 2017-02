Universitária de biomedicina reage a assalto e é morta perto de faculdade

Uma universitária de 19 anos foi morta após reagir à abordagem de um assaltante, na noite desta quarta-feira (15), no bairro de Tambiá, em João Pessoa. De acordo com o tenente Ítalo Santana, da Polícia Militar, a jovem estava perto da faculdade particular onde estuda quando foi rendida por dois homens em uma moto. Nervosa, ela resistiu a entregar a bolsa, e um dos assaltantes atirou. O disparo atingiu o ouvido da jovem e ela morreu no local.

O crime aconteceu na esquina da Rua Deputado Barreto Sobrinho com a Avelino Cunha. De acordo com o tenente Santana, ela chegou de Itabaiana, onde mora, e estava indo lanchar com uma amiga antes de assistir à aula. A amiga, no entanto, percebeu a movimentação e conseguiu correr.

A dupla conseguiu levar a bolsa e o celular da universitária. A polícia verificou sinais de que os criminosos também tentaram levar o relógio dela, mas não conseguiram. A universitária Meirylane Thaís, de 19 anos cursava o segundo período de biomedicina na faculdade. Ela era natural da cidade de Itabaiana, no Agreste do estado, e filha de um policial militar.

Com informações do G1 PB e PBHoje